Rusia asegura haber bombardeado Donetsk y Járkov

"Las tripulaciones de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas llevaron a cabo ataques aéreos contra los objetivos identificados utilizando bombas FAB-1500 con un módulo universal de planificación y corrección (UMPK) y un misil guiado LMUR", reza la nota castrense citada por TASS.

Como resultado de los ataques, sostienen haber alcanzado centros de control y puestos de despliegue para el lanzamiento de drones ucranianos.

Los bombardeos tuvieron lugar cerca de las aldeas de Nikoláyevka y Shchúrovo, en Donetsk y Senkovka, en Járkov.

Este martes, las autoridades rusas informaron de que derribaron 60 drones que atacaron Moscú, donde resultó dañada una refinería.