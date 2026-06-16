Ruto pedirá ante el G7 colocar a África "en el centro" de la reforma institucional global

En declaraciones al servicio de prensa de la Presidencia keniana a su llegada a la cumbre del G7, Ruto dijo que instituciones como las Naciones Unidas, el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) tienen un "papel fundamental", pero recalcó que es necesaria una "nueva relación" con ellas.

"África no estuvo presente cuando estas instituciones se reconfiguraron. Por tanto, esta vez, África debe estar en el centro. No podemos seguir teniendo un orden de gobernanza internacional, por ejemplo, que no sea democrático, que no sea representativo y que no rinda cuentas", añadió el presidente keniano antes de intervenir en la cumbre, que empezó este lunes y acaba el miércoles.

Ruto, cuyo país acude como invitado a la cita del G7, instó a reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, de manera que afecte al reparto de asientos, al uso del veto y a la rendición de cuentas.

"Hemos visto lo que está sucediendo en Ucrania. Hemos visto lo que está sucediendo en Irán. Así pues, nos enfrentamos a una nueva realidad: es necesario un nuevo orden mundial que implemente nuevas herramientas de diálogo", afirmó el jefe de Estado keniano.

"Y esto no se trata de complacer a África -agregó Ruto-. Esto atañe directamente a la legitimidad de la ONU, a su credibilidad y, de hecho, a su propia existencia tal como la conocemos".

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El mandatario keniano también recalcó que los países africanos buscan reconfigurar las relaciones con sus socios internacionales para dejar de ser "víctimas" y convertirse en "importantes contribuyentes" para encontrar soluciones.

Esa relación -enfatizó- debe ser "más trascendental y beneficiosa" y ha de establecerse mediante "inversiones mutuamente beneficiosas", de modo que los recursos africanos sean "útiles" para todos.

"África no es un problema que deba resolverse. África es un activo. África es una oportunidad. África no es una carga para nadie. África puede contribuir de manera significativa, y de hecho contribuirá significativamente, a la prosperidad global", afirmó.

Se espera que el jefe de Estado keniano intervenga en la 52ª cumbre del G7 (grupo integrado por las siete economías más industrializadas y avanzadas del mundo), en la que representará los intereses de África al ser el único líder del continente invitado.

El G7 es un foro político y económico informal integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, aunque la Unión Europea viene a ser un miembro de facto al tener representación política permanente.