Sánchez recibirá este miércoles por vez primera al nuevo embajador de EE.UU. en España

Fuentes de la Presidencia del Gobierno indicaron a EFE que Sánchez lo recibirá en el palacio de la Moncloa, sede del Ejecutivo.

El embajador, que juró el cargo ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el 10 de febrero de 2026, afeó al Gobierno de Sánchez a finales de mayo que no lo hubiera recibido tras varios meses en el cargo, y descartó que el presidente Donald Trump fuese a visitar España próximamente.

Benjamín León Jr. había presentado las cartas credenciales de embajador al rey de España el 18 de febrero.

"Si el presidente de España no me ha recibido a mí, no creo que esté invitando al presidente Trump", dijo León al ser preguntado por la prensa en un desayuno informativo en Madrid sobre si el mandatario estadounidense viajará a España este año, coincidiendo con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Asimismo, expuso que Trump está "bien frustrado" con el Ejecutivo de España porque es el único país de la OTAN que se cierra a incrementar su gasto en defensa hasta alcanzar el 5 % del producto interior bruto (PIB).

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Otro motivo de tensión reciente entre los dos países ha sido la oposición frontal de Sánchez a la guerra de Irán y la negativa a que EE.UU. utilizara las bases militares españolas de uso conjunto para las operaciones en Oriente Medio.