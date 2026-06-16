Sheinbaum asegura que es "probable" una reunión con Felipe VI en Ciudad de México

"Sí, es probable que sí, todavía (la Secretaría de) Relaciones Exteriores está viendo con la Cancillería de España y con la representación del jefe del Estado español y ya yo creo que mañana o pasado les podemos informar", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El rey Felipe VI visitará el estado de Jalisco (oeste) a finales de mes para ver jugar a la selección española contra Uruguay.

El partido de la fase de grupos entre España y Uruguay se celebrará en la ciudad de Guadalajara en la noche del día 26 (madrugada del día 27 en España).

Sheinbaum no aclaró, sin embargo, si el encuentro con el monarca español se produciría en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, ni el día en que se produciría.

Esta cercanía representa una nueva etapa en las relaciones entre México y España, después de que atravesaran un periodo de distanciamiento cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) envió una carta a Felipe VI en la que reclamaba un reconocimiento desde España por los abusos en la conquista.

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Aunque la disculpa oficial no llegó a ofrecerse, el rey español reconoció en marzo en una exposición en Madrid que hubo "mucho abuso" en la conquista de América, una declaración bien recibida por el Gobierno de México.

Posteriormente, Sheinbaum viajó en abril a Barcelona para participar en una cumbre progresista junto al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en donde ambos mandatarios exhibieron sintonía ideológica y sostuvieron un encuentro.

En las últimas semanas, además, han visitado México el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, quienes se reunieron con Sheinbaum en Palacio Nacional para destacar la revitalización de las relaciones bilaterales.