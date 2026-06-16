Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo, recibe un último adiós en Buenos Aires

Finalizado el velatorio, que comenzó este lunes pasado el mediodía en la sede sindical de los trabajadores telefónicos (conocido como Foetra), familiares y allegados de Lidia Stella Mercedes Miy Uranga de Almeida, conocida como Taty Almeida, se sumaron este martes a un cortejo fúnebre que trasladó sus restos hacia el cementerio de Chacarita, en el corazón de la capital argentina.

Almeida, fallecida el domingo a los 95 años, se incorporó en 1979 a las Madres para denunciar la desaparición de su hijo Alejandro Almeida, ocurrida en 1975 a manos de un grupo parapolicial.

Su compromiso con la búsqueda de la verdad comenzó durante la última dictadura en Argentina (1976-1983) y se extendió hasta el presente desde su papel como presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, una de las tres escisiones del grupo original, entre las que también están las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, famosas por la búsqueda de bebés apropiados.

En su camino al cementerio, el cortejo fúnebre hizo una parada frente a la vivienda en la cual la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) cumple desde hace un año una pena a seis años de prisión.

La exmandataria salió al balcón a despedirse de Almeida, con quien mantenía un vínculo muy cercano.

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Fernández colgó sobre las rejas de su balcón el tradicional pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo con la inscripción 'Memoria, Verdad y Justicia'.

Ya en el cementerio, Almeida fue homenajeada en una pequeña ceremonia en la que los asistentes repasaron emocionados algunas de las canciones y eslóganes que marcan desde hace décadas la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.