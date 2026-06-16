Tres ministros acompañan al presidente interino de Perú en su visita al papa León XIV

La comitiva oficial está integrada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; la titular de Educación, María Esther Cuadros; y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, quienes acompañan al mandatario al Vaticano y acudirán a otros eventos de su sector en Roma esta semana.

Así, el ministro de Vivienda participará en el 'Diálogo técnico de la Comisión Europea sobre la transformación de los distritos', un acto del EUI Policy Lab sobre la Nueva Bauhaus Europea en Roma.

Por su parte, los ministros Prieto y Cuadros forman parte de la delegación oficial con el encargo de impulsar la cooperación del país con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), con sede en Roma.

El presidente interino sostendrá una audiencia privada con el papa León XIV el jueves 18 de junio, donde le extenderá nuevamente la invitación oficial a Perú, donde Robert Prevost realizó la mayor parte de su vida pastoral e incluso recibió la nacionalidad peruana, antes de asumir como obispo de la ciudad peruana de Chiclayo.

Asimismo, participará en una reunión con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y un encuentro con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, en Roma.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La agenda también incluye un parada en París, para acudir a la sede la OCDE, donde Balcázar tendrá una reunión con el secretario general de dicho organismo, Mathias Cormann, sobre el proceso de adhesión del Perú al mismo.

"Con ello, el Ejecutivo busca reforzar los vínculos diplomáticos con la Santa Sede, impulsar una eventual visita apostólica del papa León XIV al Perú, abordar temas de seguridad alimentaria y desarrollo rural, y reafirmar el proceso peruano de adhesión a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)", indicó la solicitud de autorización de viaje presentada y aprobada por el Congreso.