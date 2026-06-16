Un ataque aéreo israelí mata a dos hermanos en un campo de refugiados de Gaza

El hospital Al Awda del campo de refugiados de Yabalia, al que fueron trasladados los dos hermanos, identificó a las víctimas como Ahmed Walid Yabr Abu Hein, de 32 años, y Mahmud Walid Yabr Abu Hein, de 25.

Fuentes familiares dijeron a EFE que la familia Abu Hein había sufrido repetidas pérdidas en operaciones militares israelíes a lo largo de los años.

El padre de los dos fallecidos murió durante la guerra de Gaza de 2008, mientras que un ataque israelí mató a la esposa y al hijo nonato de Ahmed en el barrio de Al Sawarha, dentro del mismo campo de refugiados donde él y su hermano Mahmud perdieron la vida este martes.

La hermana de ambos y su marido también murieron en un ataque contra el barrio de Shuyaíya, en la ciudad de Gaza, el año pasado.

Más de 73.000 palestinos han muerto en Gaza, entre ellos unos 20.000 menores, según el recuento de Sanidad gazatí desde el inicio de la ofensiva israelí.

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El alto el fuego del pasado mes de octubre tampoco ha evitado la muerte de al menos 997 personas en la Franja de Gaza a manos del Ejército israelí, según los últimos datos publicados por la misma fuente.

Además, unas cien familias palestinas fueron desplazadas a la fuerza de las casas y tiendas de campaña en las que se refugiaban en el barrio de Tufa, en ciudad de Gaza, después de que las tropas israelíes avanzaran cientos de metros dentro del enclave palestino, donde ya ocupan más del 60 % del territorio y planean, según anunció el primer ministro Benjamín Netanyahu, hacerse con el control del 70 %.