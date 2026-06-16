Un terremoto de magnitud 5,5 agita Japón y genera fuertes sacudidas en Tokio

El sismo tuvo lugar sobre las 19.46 hora local (10.46 GMT) con epicentro a unos 50 kilómetros de profundidad bajo la prefectura japonesa de Ibaraki, muy cerca de Tokio, según datos de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Algunas localidades de la prefectura de Gunma, al oeste de Ibaraki, registraron un nivel de 5 inferior en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

De momento no se conocen datos sobre posibles daños o víctimas.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.