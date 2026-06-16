Un terremoto de magnitud 6,3 sacude la provincia occidental china de Qinghai

El temblor se produjo a las 17:06 hora local (09:06 GMT) y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según la medición oficial.

El epicentro se localizó en un área de la citada prefectura, que se encuentra a unos 500 kilómetros al oeste de Xining, capital provincial de unos 2,5 millones de habitantes.

El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang, y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia estos movimientos telúricos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Eurasia y la India, en el Himalaya.

Sin embargo, en numerosas ocasiones los temblores no causan daños de importancia, debido a la baja densidad de población de la región.