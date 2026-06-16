Vance narra un "incómodo" encuentro en el Vaticano en un nuevo libro sobre su fe

Vance intervino hoy en medios estadounidenses para promocionar su nuevo libro, en el que aborda su evolución personal y su regreso a la fe desde la memoria política y la reflexión religiosa.

El libro, titulado: "Comunión: encontrando mi camino de regreso a la fe", se presenta como una continuación de su primer libro "Elegía Campesina", aunque con un enfoque más centrado en su vida católica.

Sobre su encuentro en el Vaticano, Vance cuenta en el nuevo título que también se abordó la migración, uno de los principales puntos de fricción entre la Santa Sede y la administración estadounidense, de acuerdo con una reseña del Washington Post.

El vicepresidente critica que los representantes vaticanos mantuvieran una postura que describe como "genérica" sobre la migración, al tiempo que reconoce que estos afirmaron el derecho de Estados Unidos a controlar sus fronteras, pero insistieron en la necesidad de tratar a los migrantes con humanidad.

La nueva obra del vicepresidente, disponible en línea por 45 dólares, repasa episodios de su infancia en el cinturón industrial de Estados Unidos, así como los desafíos personales que marcaron su ascenso político hasta la vicepresidencia.

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El libro de Vance, refuerza su relación con los sectores conservadores de Estados Unidos, con los cuales ha convivido por medio de organizaciones sociales como Turning Point del fallecido activista, Charlie Kirk.

De acuerdo con medios estadounidenses y analistas, Vance figura como posible candidato presidencial republicano y podría protagonizar una batalla por las primarias contra el actual secretario de Estado, Marco Rubio.