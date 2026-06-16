Varios muertos en un nuevo enfrentamiento entre bandas armadas en la capital haitiana

Los sucesos tuvieron lugar en Belekou, un barrio muy pobre ubicado en Cité Soleil, en la capital haitiana, donde se contabilizaron una treintena de víctimas entre muertos, desaparecidos y heridos, según la ONG local Coalición por la Paz y el Desarrollo (CPDHaiti), citada por 'Radio Télé Galaxie'.

Al parecer, miembros de una pandilla de dicho barrio abrieron fuego contra otra banda que provenía de un vecindario vecino, de acuerdo con la información de los medios de prensa.

Por su parte, el periódico Le Nouvelliste informó de "varios muertos" a causa del enfrentamiento armado entre dos bandas rivales tras el partido.

La Policía no se ha referido hasta ahora a este suceso.

En medio de esta situación, este martes llegó al país el secretario general de la ONU, António Guterres, quien calificó de "desesperada" la situación humanitaria en Haití y pidió a la comunidad internacional que "dejen de mirar hacia otro lado".

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Según datos de la ONU, la violencia en Haití causó en los primeros cinco meses del año al menos 2.310 muertos y 1.106 heridos. Las bandas armadas dominan cerca del 90 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe.