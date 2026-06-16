Vicecanciller taiwanés ratifica "alianza estratégica" con Paraguay en visita a Asunción

La Cancillería en Asunción informó en un comunicado que ambas autoridades se reunieron en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y conversaron sobre los avances de los proyectos de cooperación en ejecución y el trabajo conjunto para seguir "fortaleciendo la alianza estratégica entre Paraguay y Taiwán".

Chen Ming-chi también mantuvo una reunión el lunes con el viceministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, en la que ambos "reafirmaron el excelente estado de las relaciones bilaterales", según la nota oficial.

En la reunión, la delegación taiwanesa agradeció "el permanente respaldo del Paraguay a la participación de Taiwán en los organismos internacionales" y felicitó al país suramericano por su elección para ejercer una de las vicepresidencias de la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el 81 período de sesiones, subrayó la Cancillería.

Además, los viceministros destacaron el "sostenido crecimiento del intercambio comercial bilateral" y la consolidación de Taiwán como uno de los principales socios asiáticos de Paraguay, el único país suramericano que mantiene relaciones oficiales con la isla.

Asimismo, evaluaron el avance de los principales proyectos de cooperación como la construcción del Hospital General de Asunción, el desarrollo del campus de la Universidad Politécnica Paraguay-Taiwán, ubicada en la capital, y la implementación de un sistema digital que centraliza y gestiona la información clínica, administrativa y operativa de los servicios de salud en Paraguay.

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Con motivo de la celebración del 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas en 2027, los vicecancilleres acordaron impulsar "una agenda conmemorativa que refleje la sólida relación histórica" que, según la Cancillería, se caracteriza por "la confianza mutua, la cooperación y la amistad".

El Gobierno de Peña en múltiples ocasiones ha defendido que sus vínculos con Taipéi se sustentan en "valores compartidos", pese a algunas voces en el país que abogan por un acercamiento a China.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce del mundo que mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán, mientras que Pekín ha intensificado en los últimos años su presión diplomática para reducir el número de aliados internacionales de la isla.