Al menos 17 muertos en Chad en choques entre la población local y mineros de oro libios

Los hechos ocurrieron alrededor de las 07.00 hora local (06.00 GMT) de este miércoles en la aldea y oasis de Aouzou, situado en las montañas de la provincia de Tibesti, cerca de la frontera con la vecina Libia, detalló a EFE por teléfono el coronel Baradine Ali.

"Atacantes fuertemente armados, que llegaron a bordo de cuatro vehículos, irrumpieron en la zona de extracción artesanal de oro. Abrieron fuego nada más entrar y mataron a un total de 14 residentes", señaló Ali, comandante de las operaciones del Ejército de Tierra en Tibesti.

En respuesta, "la población local opuso una resistencia feroz y logró matar a tres de los asaltantes, de nacionalidad libia", añadió.

El coronel subrayó que, "desgraciadamente, estos ataques no son nuevos y reflejan la inseguridad endémica que impera en la zona", donde la minería artesanal de oro es una fuente de sustento esencial para las comunidades locales.

Desde el descubrimiento de importantes yacimientos de oro, uranio y antimonio, la provincia de Tibesti se ha convertido en una zona codiciada que atrae a mineros irregulares de Níger, Libia y Sudán.

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La zona se ha transformado en escenario de conflictos constantes entre traficantes de oro, la población local y las fuerzas del orden.

La provincia tiene fama de ser una zona sin ley, debido a su vasta extensión dentro del desierto del Sahara y escasa población, donde la presencia del Estado es casi inexistente.