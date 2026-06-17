Colombia firma un acuerdo de entendimiento con Islandia para impulsar energía geotérmica

"La ciencia nos ha mostrado la urgencia de transformar nuestra matriz energética y nuestra economía para responder a la crisis climática. Por eso, alianzas como esta son fundamentales para fortalecer las capacidades de nuestro país en el avance hacia una transición energética justa", expresó la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez.

La alta funcionaria agregó: "Decimos con total contundencia: la descarbonización implica dejar los fósiles en el suelo y concentrarnos en el impulso de otras energías del subsuelo: más limpias, más confiables y de más largo plazo".

Colombia busca aprovechar la experiencia y el liderazgo del país insular para impulsar la energía geotérmica que, según el Ministerio de Ambiente, puede jugar un papel fundamental en la futura matriz energética.

Por eso, el memorando de entendimiento establece el intercambio de conocimientos, el fortalecimiento de capacidades, la investigación y el desarrollo de iniciativas conjuntas que contribuyan al aprovechamiento sostenible del potencial geotérmico.

"La energía geotérmica tiene un papel fundamental que desempeñar en la transición energética global. Colombia posee un importante potencial geotérmico y ha demostrado una sólida ambición en el avance de soluciones de energía limpia", expresó el ministro de Medio Ambiente, Energía y Clima de Islandia, Jóhann Páll Jóhannsson.

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El alto funcionario agregó: "Islandia se complace en compartir su experiencia y conocimientos especializados, al tiempo que aprende de las perspectivas y prioridades de Colombia".