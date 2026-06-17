Cumbre del G7 presume de consenso y marca un "profundo" giro de guión de Trump con Ucrania

Sea como fuere, el presidente francés afirmó hoy que "siempre" ha tenido "confianza" en Trump porque "cuando él se ha comprometido con nosotros, siempre ha cumplido su promesa", dijo unas horas antes de agasajar al presidente estadounidense esta noche con una cena en el Palacio de Versalles.

Se ha producido -destacó Macron- un "momento Évian" por el reconocimiento por todo el G7 de "la integridad territorial de Ucrania", y una "resincronización" de compromisos con ese país que lleva más de cuatro años enfrentando una guerra de agresión por parte de Rusia, que no manifiesta "una voluntad seria" de poner fin al conflicto.

Muy distinta es la postura del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, invitado especial de esta cumbre que dedicó una sesión de trabajo a concretar los apoyos del grupo y, lo que es más importante, a lograr la implicación directa de Trump en la búsqueda de una solución negociada, en un momento en que Rusia es vista como la "perdedora", según Macron.

Un respaldo que va a permitir a Ucrania fabricar armas bajo licencia, en particular misiles estadounidenses Patriot, para la defensa antiaérea y para atacar en profundidad a Rusia, lo que simboliza claramente el cambio de posición de Trump.

Sobre Oriente Medio, el gran punto de convergencia destacado por Macron fue que todos felicitaron de forma unánime a Trump por "el buen acuerdo entre Estados Unidos e Irán" en la medida en que establece el derecho de circulación por el estrecho de Ormuz "sin trabas" y sin peajes.

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El presidente francés quiso quitar importancia a las últimas advertencias de Trump a Teherán sobre la posibilidad de volver a bombardear. Explicó que conocía el "carácter" del presidente estadounidense, que lo que quiere decir es que su país "tiene una capacidad de disuasión", pero que "no hay que interpretarlo como una amenaza a corto plazo".

Puntualizó que, de todas formas, el apoyo del G7 es "prudente" porque ahora lo que hay que ver son las consecuencias esperadas del acuerdo, es decir en primer lugar la reapertura del estrecho, que las partes no reanuden los combates en el Líbano, pero también tres puntos que serán objeto de las negociaciones durante dos meses entre Washington y Teherán.

Se trata del programa nuclear iraní, de su programa balístico y de los problemas de estabilidad en Oriente Medio causados por las alianzas con grupos armados, en particular con Hizbulá en el Líbano.

A las discusiones en Évian sobre el compromiso de Estados Unidos con Irán estuvieron invitados por estar directamente concernidos tres países árabes, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.

Egipto también estuvo, junto a Brasil, India, Corea del Sur y Kenia, invitado a otros debates celebrados en la 52 cumbre del G7, y la segunda que organiza Macron de las ocho lideradas por Francia.

Reuniones en las que se terminaron de forjar las nueve declaraciones que sellaron los consensos que certifican, como decía Macron, el "éxito" de la cita en Évian, algunas de ellas con el apoyo de los países socios invitados.

Además de acordar aumentar el suministro a Ucrania de capacidades militares y reforzar las sanciones contra Rusia para incrementar la presión contra su economía de guerra, el grupo reafirmó que el paso por Ormuz debe estar libre de peajes, señaló que la coalición multilateral encabezada por Francia y el Reino Unido puede desempeñar un rol clave en la reanudación del tráfico marítimo y subrayó que Irán no se hará "nunca" con un arma nuclear.

Frente a los desajustes económicos, el G7 acordó reforzar la coordinación internacional para prevenir crisis energéticas y perturbaciones en las cadenas de suministro mediante la creación de un mecanismo común de vigilancia y respuesta, apoyado en el trabajo técnico de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

También cooperarán frente a la dependencia de lo escasos países proveedores de minerales críticos, una referencia velada en particular a China, y buscarán que la de tierras raras e imanes permanentes de un único distribuidor caiga a menos del 60 % para 2030.

Las otras declaraciones son: Proteger a los menores de las redes sociales y de la IA, fortalecer la cooperación marítima contra el narcotráfico, reforzar la coordinación en la lucha contra el tráfico de migrantes, impulsar una reforma del sistema internacional de cooperación y financiación al desarrollo para movilizar más inversión privada, impulsar la investigación contra el cáncer y armonizar medidas contra el brote de ébola.