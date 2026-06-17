EE.UU. apoya el acuerdo de Venezuela con IMPSA y GE Vernova para mejorar sistema eléctrico

En redes sociales, la legación de EE.UU aseguró que el acuerdo con GE Vernova es un "nuevo avance" del plan del mandatario estadounidense, Donald Trump, para Venezuela.

Asimismo, afirmó que ese acuerdo de intenciones "marca un paso importante hacia la estabilización de la red eléctrica de Venezuela y el aumento de la generación de energía a corto plazo, lo que apoyará el empleo, la inversión y la recuperación económica".

En ese sentido, señaló que un suministro eléctrico confiable "es fundamental para el crecimiento y la prosperidad".

"Se concreta un nuevo avance bajo el plan de tres fases del presidente Trump y el secretario (de Estado de EE.UU., Marco) Rubio", agregó la embajada, en referencia a las etapas de estabilización, recuperación y transición establecidas por Washington para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas.

En relación a la firma entre IMPSA y la estatal venezolana Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), la Embajada de Estados Unidos afirmó que este acuerdo va a agregar 672 megavatios para Venezuela en 14 meses.

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Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, explicó que el acuerdo suscrito el lunes por representantes de GE Vernova y Corpoelec permitirá recuperar 1.000 megavatios en los primeros 24 meses una vez que comience el proceso y más de 5.000 en cuatro años.

La alianza también tiene como objetivo "atender las redes de transmisión y las subestaciones eléctricas, incorporar nuevas tecnologías y fortalecer la capacitación" del personal, según la mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro.

Rodríguez señaló el lunes que la recuperación del sistema eléctrico será "para el bienestar de todo el país" y "para facilitar las condiciones de las inversiones internacionales que están llegando a Venezuela".

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, principalmente las estadounidenses, mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento, entre otros factores.

Rodríguez informó el sábado pasado de un "acuerdo histórico" con la multinacional de origen argentino IMPSA para la culminación de la hidroeléctrica Tocoma, en el estado Bolívar (sureste, fronterizo con Brasil), cuyas obras ya fueron reactivadas tras años de paralización.

El Gobierno venezolano creó recientemente una comisión que se encargará de la selección de contratistas en el sector eléctrico, mientras que el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico para propiciar las inversiones privadas.