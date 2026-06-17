El Nikkei sube casi un 2 % en la apertura tras la firma de acuerdo entre EE.UU. e Irán

Transcurrida la primera media hora de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subía un 1,98 %, o 1.381,79 puntos, y se situaba en 71.284,04 enteros, marcando de momento un nuevo máximo durante el horario comercial.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumaba en dicho tramo un 1,42 %, o 56,95 puntos, hasta las 4.070,18 unidades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que firmó el acuerdo con Irán mientras se encontraba en Francia.

Por su parte, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, confirmó este jueves la firma del texto por ambas partes y su entrada en vigor de inmediato, con la reapertura del estrecho de Ormuz como primer paso de un pacto que deja para más adelante las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se disparaba más de un 5 %.

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La firma del sector de los semiconductores Advantest avanzaba un 0,23 %, y Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la inteligencia artificial (IA), subía más de un 2,4 %.

El sector del automóvil caía sin embargo, con el fabricante de vehículos Toyota cediendo un 1,05 % mientras sus rivales Honda y Nissan hacían lo propio con un 1,87 % y un 3,8 % respectivamente.

El principal banco japonés, MUFG, crecía casi un 2,2 % y el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony cedía un 0,43 %.