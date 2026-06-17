Hijo de Bolsonaro, condenado por coacción, podría pasar 4 años en prisión

Eduardo Bolsonaro está radicado en Estados Unidos desde 2025. La sentencia en su contra, que aún puede ser apelada, fija cuatro años y dos meses de prisión en régimen inicial semiabierto.

El exdiputado fue condenado por el delito de “coacción” contra la corte mediante gestiones ante el gobierno de Donald Trump para que presionara por su padre.

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“No es función de un diputado federal brasileño hacer lobby en el exterior contra su propio país”, sostuvo el juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes.

El exmandatario ultraderechista (2019-2022) fue condenado a 27 años de prisión en 2025 por intentar aferrarse al poder, tras perder las elecciones contra el actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

“Venganza”

La condena “parece claramente una venganza contra Eduardo” del juez Moraes y “no estamos viviendo más en una democracia plena”, reaccionó en redes el senador Flávio Bolsonaro, el otro hijo del expresidente brasileño y principal rival de Lula para los comicios presidenciales de octubre.

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Tras pedido de Eduardo Bolsonaro, Estados Unidos aplicó en 2025 sanciones financieras contra Moraes, relator del juicio a Jair Bolsonaro.

La justicia condenó al exlegislador de 41 años en medio de tensiones entre Washington y Brasilia luego de un encuentro en mayo entre Trump y Flávio Bolsonaro.

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Votos de la Corte

Cuatro jueces de la corte acogieron el argumento de la fiscalía, que imputó a Eduardo Bolsonaro por “amenazar a las autoridades judiciales y de otros poderes” con que conseguiría “de las autoridades estadounidenses sanciones (...) si el proceso no acababa” como era deseable para su padre.

Eduardo Bolsonaro, quien aspira a ser suplente de un candidato al Senado para las elecciones de octubre, también quedará inelegible para cargos públicos por ocho años.

“El real objetivo de este juzgamiento sin pies ni cabeza es sólo uno: sacar mi nombre de las elecciones”, afirmó en una nota divulgada en X.

Relación de altibajos

El hijo del exmandatario se ha reunido con autoridades del gobierno de Trump y se ha vinculado con redes políticas conservadoras estadounidenses para conseguir apoyo para su padre.

Este lobby resultó eficaz en un comienzo: Washington impuso en 2025 aranceles punitivos del 40% a productos brasileños, luego de que Trump calificara como una “cacería de brujas” el juicio a su aliado político Bolsonaro.

Luego de un acercamiento entre Lula y Trump, buena parte de estos aranceles fueron retirados, así como las sanciones financieras al juez Moraes.

Relación turbulenta

Desde entonces la relación bilateral entre los gobiernos de ambos países volvió a tensarse.

Estados Unidos amenazó este mes con imponer nuevos aranceles de 25% a productos brasileños, por supuestas prácticas comerciales desleales.

También designó como terroristas a los dos mayores grupos criminales de Brasil, el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho, pese al rechazo de Lula.

Ambos anuncios se produjeron días después de que Trump recibiera a Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca.

Eduardo Bolsonaro fue despojado de su escaño en diciembre, tras ausentarse durante meses de la Cámara.

Entretanto, Jair Bolsonaro cumple actualmente su condena en su casa en Brasilia, gracias a un permiso temporal por razones de salud.