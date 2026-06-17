La patronal japonesa celebra el inicio de las negociaciones con Mercosur para un acuerdo

"Si bien la decisión formal deberá esperar a la Cumbre del Mercosur a finales de este mes, Keidanren (...) elogia encarecidamente esto como un paso importante hacia la realización de nuestros deseos", aseguró el grupo en un comunicado el martes por la noche.

La patronal destacó que en los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y con Bolivia en la fase final de adhesión) vive "la mayor comunidad japonesa del mundo" fuera del archipiélago.

"Considerando que se trata de una importante zona económica con una población de aproximadamente 300 millones de habitantes y un PIB (producto interior bruto) de aproximadamente 3 billones de dólares, posee un gran potencial de mercado y es un socio estratégicamente muy importante para el futuro", aseguró el organismo.

La patronal japonesa prometió contribuir a las negociaciones para lograr un acuerdo "de alta calidad", y recordó que el Mercosur ya negocia un pacto similar con Corea del Sur, tras firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea (UE) en enero.

El Gobierno japonés anunció este martes el inicio del proceso de negociaciones con el bloque sudamericano para alcanzar un Acuerdo de Asociación Económica, equivalente a un tratado de libre comercio, tras una bilateral entre Takaichi y Lula durante la cumbre del G7 en la ciudad francesa de Évian.

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En una declaración conjunta, publicada por el Ministerio de Exteriores nipón, ambos líderes "anunciaron el inicio de las negociaciones para el Acuerdo de Asociación Económica Japón-Mercosur en la próxima 68ª Cumbre de Jefes de Estado y de Estados Asociados del Mercosur, que se celebrará en Asunción a finales de junio".

El presidente brasileño, por su parte, dijo estar "muy feliz con esta perspectiva de un acuerdo entre Japón y el Mercosur".

Japón y el Mercosur llevan años avanzando la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio. El pasado diciembre, ambas partes acordaron fortalecer sus relaciones bilaterales al alcanzar un Marco de Asociación Estratégica.