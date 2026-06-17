Meloni celebra como un "gran éxito" el reglamento europeo de repatriación de inmigrantes

"Hoy Italia ha obtenido un gran éxito en Europa. El Parlamento Europeo ha aprobado el nuevo Reglamento de repatriaciones, una medida histórica fruto sobre todo del Gobierno italiano y que nos permitirá repatriar rápidamente a quienes no tengan derecho a estar en la UE", celebró la mandataria ultraderechista en un vídeo, durante su participación en la cumbre del G7.

El Parlamento Europeo ha votado este miércoles a favor del texto legal del Reglamento de Retornos que permite, entre otros puntos, la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países, así como agilizar las deportaciones.

Los eurodiputados avalaron el texto, al que España se opuso desde su concepción, con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, después de que las instituciones europeas alcanzaran un acuerdo político provisional el pasado 1 de junio.

Meloni sostuvo que este nuevo reglamento "sigue la vía" de su modelo con Albania, país donde en 2024 abrió un controvertido centro para tramitar las solicitudes de asilo y las eventuales expulsiones de los inmigrantes salvados en el Mediterráneo central.

Unas instalaciones que en estos últimos dos años no han podido funcionar como quería el Gobierno italiano debido a que algunos jueces se negaban a validar la detención de los inmigrantes, amparándose en la legislación comunitaria.

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"El Reglamento permite entre otras cosas abrir centros de repatriación en países terceros, siguiendo de hecho la vía abierta por el Gobierno italiano con el protocolo con Albania", presumió Meloni.

A su parecer, esta estrategia supone "una innovación" que a pesar de las críticas de la izquierda italiana y europea, sostuvo, "ahora es un instrumento a disposición de toda Europa".

La mandataria italiana aseveró que su objetivo, con estas políticas, es "defender las fronteras, reducir drásticamente los desembarcos, combatir los traficantes de seres humanos y repatriar inmediatamente a quienes no tienen derecho a estar entre nosotros".

"Habíamos prometido a los italianos que cambiaríamos Europa y lo hemos hecho... con valentía, paciencia y determinación. Nuestra brújola es clara: respetar el programa. No nos detendremos, seguiremos adelante", terminó.