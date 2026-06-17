Naviera japonesa dice que no atravesará el estrecho de Ormuz sin confirmación de seguridad

"Reconocemos que existen indicios de que se está avanzando hacia un alto el fuego. Sin embargo, nuestra política se mantiene inalterable: las operaciones no se reanudarán hasta que se haya confirmado suficientemente la seguridad", afirmó Mitsui OSK.

La naviera añadió que la reanudación del tráfico "requerirá una estrecha coordinación con los gobiernos de los países pertinentes, las aseguradoras y demás partes interesadas".

Mitsui OSK se suma así a la cautela expresada el lunes a EFE por la Asociación de Armadores de Japón, que afirmó estar recopilando información y alertó de la presencia de minas en la zona, al tiempo que indicó que 38 buques vinculados a Japón permanecen varados por el cierre del estratégico paso.

El Consejo Marítimo Báltico e Internacional (BIMCO), la mayor patronal a nivel mundial del sector naviero, insistió además a EFE esta semana en que sigue considerando arriesgada la navegación por el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Irán anunciaron el domingo un acuerdo de paz que contempla el cese de hostilidades y la reapertura de Ormuz, paso marítimo por el que transitaba aproximadamente el 20 % del petróleo mundial antes del conflicto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La guerra comenzó tras una ofensiva de Estados Unidos e Israel que mató al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y desencadenó una escalada regional que incluyó ataques iraníes contra Israel y contra países que albergan bases estadounidenses, además del cierre de Ormuz.