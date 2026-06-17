Nicaragua envía condolencias a Rusia por ataque a un autobús con equipo infantil de fútbol

"A nombre del pueblo de Nicaragua y en nuestros propios nombres, hacemos llegar a usted nuestras sinceras y sentidas condolencias por el criminal atentado perpetrado por los fascistas ucranianos contra inocentes niños deportistas en la región (rusa) de Briansk", fronteriza con Ucrania, escribieron los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una carta dirigida al mandatario ruso, Vladímir Putin.

Ortega y Murillo hicieron llegar a Putin y al pueblo ruso, así como a las familias de las víctimas, sus oraciones, pidiendo a Dios consuelo y alivio.

"El fascismo en todas sus expresiones y modalidades promueve la guerra, la destrucción y el mal. Denunciamos con todas nuestras fuerzas sus atrocidades, sabiendo que la fuerza del bien y de la paz los vencerá", concluyeron los cogobernantes del país centroamericano.

El Ministerio de Exteriores de Rusia denunció el suceso y aseguró que se trata de "otro atentado de Kiev" que ha puesto en marcha una "caza de civiles" del bando enemigo.

También Exteriores bielorruso condenó el ataque y exigió explicaciones exhaustivas a la parte ucraniana sobre lo ocurrido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según fuentes oficiales rusas, el ataque causó al menos seis heridos, cuatro de ellos menores.

El Estado Mayor ucraniano negó que las fuerzas de drones del Ejército de Ucrania hayan atacado en la región rusa de Briansk el autobús en el que viajaba el equipo infantil de fútbol de la vecina Bielorrusia.

Además, el Estado Mayor ucraniano atribuyó las informaciones oficiales rusas sobre el supuesto ataque a una “provocación orquestada por el Kremlin” para tapar la falta de resultados de sus tropas en el frente.