La cultura paraguaya se hace sentir durante el Mundial en EE.UU.

Como cada año, el Centro Paraguayo de New York tiene previsto impulsar una serie de actividades en Estados Unidos para mostrar la cultura paraguaya, tanto por sus 60 años de vida institucional y por la realización del Mundial de Fútbol en el territorio norteamericano.

“Son seis décadas trabajando por nuestra comunidad, preservando nuestras raíces, promoviendo nuestra cultura y brindando un espacio donde cada paraguayo pueda sentirse como en casa, aún estando lejos de su tierra", menciona Lourdes Frutos, su presidenta.

Asimismo, sostiene que el Centro “es mucho más que una institución”, sino, es la casa de los paraguayos en Nueva York.

“Contamos con la primera y única Escuela Paraguaya de New York. Nuestro Grupo Folklórico con más de 62 bailarines con el departamento de hip hop, teatro y muchas otras actividades culturales, educativas y sociales que tienen como misión mantener vivas nuestras tradiciones y transmitirlas a las nuevas generaciones“, agregó.

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La cultura paraguaya durante el Mundial

La clasificación de la Selección Nacional al Mundial luego de 16 años es también un motivo de celebración y orgullo para los compatriotas residentes en Estados Unidos.

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“Lo hace justamente aquí, en los Estados Unidos, el país donde miles de paraguayos llegamos buscando un mejor porvenir para nuestras familias. Para nosotros tiene un significado muy especia porque sentimos que nuestra tierra y el país que nos abrió las puertas hoy se unen en una misma celebración”, mencionó.

Asimismo, Frutos aseguró que este evento que tiene una atención global también es una “oportunidad única” para demostrar no solamente la pasión por el fútbol, sino también “la riqueza de nuestra cultura, nuestra música, nuestras danzas y nuestras tradiciones”.

“Con ese espíritu realizamos recientemente una presentación inolvidable en Times Square con nuestro Grupo Folklórico y las tradicionales botelleras paraguayas, llevando la esencia de Paraguay al corazón de Nueva York; personas de distintas nacionalidades disfrutaron de nuestras danzas y compartieron con nosotros el orgullo de ser paraguayos", cuenta a ABC Color.

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Videoclip y producción inspirada en el Mundial

También comentó que se realizó “un videoclip muy especial” junto al cantante paraguayo Néstor Pereira, acompañado por las alumnas del Grupo Folklórico y del Departamento de hip hop del Centro Paraguayo.

“Esta producción, inspirada en el Mundial, busca mostrar que Paraguay está presente a través de su gente, de su cultura y de su talento, sin importar la distancia. Todo esto es posible gracias al trabajo incansable de nuestra Comisión Ejecutiva, de nuestros profesores, voluntarios, padres de familia y de cada persona que entrega su tiempo y su corazón para hacer crecer esta institución. Detrás de cada actividad hay un enorme esfuerzo colectivo y un profundo amor por Paraguay”, confirma.

Entre futuras actividades confirmaron que para el próximo 25 de junio se volverá a la Casa de los Paraguayos para el encuentro entre la Albirroja y la de Australia “para vivir juntos la emoción del Mundial y fortaleciendo al mismo tiempo los lazos de nuestra comunidad”.

Asimismo, para la segunda semana de agosto ya se prevé el cuarto encuentro internacional de botelleras. “Es un evento que ya se ha convertido en una tradición y que volverá a reunir, en la capital del mundo, a representantes de una de las expresiones culturales más emblemáticas de nuestro país", comentó.

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El compromiso de los paraguayos en Nueva York

Por otra parte, confirmó que el compromiso de la comunidad paraguaya en Nueva York “es seguir innovando, seguir creciendo y abrir las puertas del Centro Paraguayo a toda la comunidad”.

“Queremos que cada paraguayo que llegue a Nueva York encuentre aquí una familia, un lugar donde sentirse orgulloso de sus raíces y donde nunca deje de sentirse cerca de Paraguay”, comentó.

Frutos también compartió la siguiente frase: “Paraguay está lejos, pero nosotros hacemos que nunca se sienta lejos”, por lo que ese es el compromiso del Centro Paraguayo de New York desde hace 60 años.

Asimismo, recalcó que el Grupo Folklórico del Centro Paraguayo ya se consolidó como “un verdadero embajador de nuestra cultura, llevando con orgullo la música, danzas y tradiciones nacionales a diferentes rincones de Estados Unidos y el mundo”, que como ejemplo, citó es el doble subcampeonato obtenido por nuestras botelleras en el World Dance Championship.

“Seguiremos trabajando con la misma pasión para que cada presentación, cada proyecto y cada actividad sea una oportunidad de mostrar al mundo lo mejor de Paraguay. Porque Paraguay no es solamente un lugar en el mapa; Paraguay vive en cada uno de nosotros. Y mientras exista un paraguayo dispuesto a llevar con orgullo su bandera, su música, su danza y sus tradiciones, Paraguay siempre estará presente, sin importar la distancia", concluyó.

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