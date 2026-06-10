Niño paraguayo expone obra inspirada en Areguá en el museo MET de Nueva York

Sebastián González, un niño paraguayo de 12 años y estudiante del séptimo grado en la escuela pública M.S. 104 Simon Baruch de Manhattan, se convirtió en uno de los primeros artistas paraguayos en exhibir una obra en el reconocido The Metropolitan Museum of Art de Nueva York (The MET), en Estados Unidos.

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Su pieza de cerámica esmaltada, titulada “Green Depths” o Profundidades verdes, fue seleccionada para formar parte de una seleccionada muestra anual P.S. Art 2026: Celebrating the Creative Spirit of NYC Kids.

Esta exposición reúne lo más destacado del arte producido en los cinco distritos escolares públicos de Nueva York. Su obra fue considerada entre las más de 10.000 postulaciones, de las cuales un jurado y especialistas eligió 100 obras para ser exhibidas en las galerías del museo.

Pastafrola y la arcilla de Areguá en el corazón de Nueva York

Según explicó Sebastián, la obra Green Depths, consiste en un cuenco de cerámica construido mediante una técnica de tejido en arcilla que luce un degradé de tonalidades verdes. La inspiración de Sebastián vino directamente de sus recuerdos en Paraguay, a sus visitas a Areguá, la “ciudad de la cerámica”, y al recuerdo afectivo de una pieza de arcilla con forma de planta que su abuela materna conservaba en la cocina.

El llamativo patrón entrelazado de la estructura, además, hace alución al enrejado de la pastafrola, el tradicional postre de la gastronomía paraguaya.

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Durante la gala de inauguración en el Uris Center for Education del MET, el joven paraguayo tuvo el honor de subir al podio principal del museo para hablar ante el público sobre su proceso creativo.

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“Cuando veo mi obra en el MET pienso en Areguá. Quería que la gente que pasa por el museo conozca un pedacito de Paraguay”, relató Sebastián.

Una semilla que germinó en Paraguay

Sebastián relató que, mientras vivía en Paraguay, visitaba los talleres de Areguá y llegó a experimentar la cocción de sus propias piezas en el legendario horno noborigama, una estructura de cocción a leña de origen japonés que adoptaron los artesanos de Areguá y que forma parte de la identidad cultural de la zona.

Este logro para el niño también repercutió en la familia. “Para nosotros es un orgullo enorme. Sebastián lleva a Paraguay en sus manos: lo que aprendió en Areguá hoy está expuesto en el museo más importante del mundo”, señalaron sus papás.

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Cronograma de la exhibición en EE.UU.

Para los compatriotas residentes en el extranjero o aquellos que planeen viajar a la costa este de los Estados Unidos, la agenda de exhibición de la obra de Sebastián González será de la siguiente manera: