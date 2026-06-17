Vísperas de la firma del memorando Irán-Estados Unidos: lo que se sabe hasta ahora

Estos son los últimos desarrollos de la guerra en Oriente Medio, en vísperas de la firma prevista el viernes en Suiza de un protocolo de acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El pacto debe poner fin al conflicto desencadenado el 28 de febrero por los bombardeos israeloestadounidenses en Irán, que dejaron miles de muertos, desataron el caos en la región y sacudieron la economía mundial.

Si Irán “no se comporta”

Si Irán “no se comporta”, volveremos a “lanzar bombas”, advirtió el presidente estadounidense, Donald Trump, desde el G7 de Evian, en Francia, donde señaló que ambas partes aún deben ponerse de acuerdo en un texto final.

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Bombardeos israelíes en Líbano

Las fuerzas israelíes bombardearon el miércoles varias zonas en el sur de Líbano, sobre todo la zona de de Nabatiyeh.

La ofensiva de Israel contra Hezbolá, aliado de Irán, ha disminuido en intensidad tras el anuncio del acuerdo el lunes, pero aun así ha dejado cinco muertos desde entonces.

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El ejército libanés aconsejó a los habitantes del sur que habían empezado a regresar a sus hogares que esperaran un poco más.

El ejército iraní advirtió de una “respuesta severa” si Israel no ponía fin a “sus agresiones”.

Discurso del líder de Hezbolá

El líder de Hezbolá, Naim Qasem, debe pronunciar un discurso televisado el miércoles a las 15H00 GMT.

La víspera, expresó su “profunda gratitud” a Irán por haber impulsado que el acuerdo incluyera el fin de las hostilidades en Líbano, tal como anticiparon Teherán, Washington y el mediador pakistaní. Sin embargo, el texto no ha sido hecho público.

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Cortejo fúnebre de Jamenei pasará por Irak

El cortejo fúnebre del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió el primer día de la ofensiva israeloestadounidense, pasará por Irak antes de su entierro en Irán, anunció un responsable iraní.

Alireza Zakani indicó que las ceremonias de despedida y el funeral de Jamenei se celebrarán del 4 al 9 de julio.

Reservas de petróleo en mínimo

Las reservas de petróleo de los países de la OCDE alcanzaron su nivel más bajo desde 1990, aseguró la Agencia Internacional de Energía (AIE) en su informe mensual, en un contexto de dificultades en el abastecimiento debido al bloqueo por las fuerzas iraníes del estrecho de Ormuz desde finales de febrero.

petroleros iraníes y bloqueo estadounidense

Tres petroleros iraníes cruzaron el perímetro de bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, según la página web de seguimiento TankerTrackers.

Los dos primeros transportaban un total combinado de 3,8 millones de barriles de petróleo iraní. “Se trata de las primeras exportaciones de petróleo crudo de Irán en dos meses” , señaló TankerTrackers.

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La víspera, Teherán había afirmado que el bloqueo estadounidense, impuesto a mediados de abril en respuesta al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, había sido levantado, aunque Washington no lo ha confirmado por el momento.

El petróleo bajo los US$ 80

Tras haber retrocedido en los últimos días, el barril de Brent, referencia mundial del crudo, se mantenía el miércoles por debajo de los 80 dólares, pero permanecía estancado debido a la situación en Líbano.

Firma, el viernes en Suiza

La ceremonia de firma del protocolo de acuerdo tendrá lugar el viernes en Suiza, en un hotel de lujo en Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna, según la cancillería helvética.

Participarán el negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y según este último, posiblemente también Donald Trump.

Los tres ya firmaron electrónicamente el documento, “muy general”, de aproximadamente “una página y media”, según JD Vance.