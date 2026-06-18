Asesinato en aeropuerto de Ecuador: sicarios de 15 años matan a tiros a cabecilla criminal

El crimen es un episodio más de las escenas de violencia criminal que caracterizan en los últimos años a Ecuador, especialmente a Guayaquil, la ciudad más poblada y la más disputada por las bandas criminales, si bien hasta ahora estos grupos no se habían atrevido a actuar en un lugar tan sensible y expuesto como el aeropuerto.

El asesinato ocurrió en torno a las 18:00 hora local (23:00 GMT) del miércoles en la puerta de llegadas internacionales del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, uno de los epicentros de la crisis de violencia que vive el país andino por el auge del crimen organizado.

La terminal aérea quedó durante dos horas cerrada tras el ataque, sin que nadie pudiese entrar ni salir, hasta que la Policía y el personal de seguridad confirmaron la detención de los autores y garantizaron que no había mayores riegos.

Los sicarios, ambos vestidos con camiseta blanca y pantalones de color azul, aparentaban ser dos adolescentes que aguardaban a la salida de un ser querido al que iban a recibir con un peluche del personaje de videojuegos Sonic y con un ramo de flores, sin levantar sospechas entre la gente que transitaba ni por el personal de seguridad.

Sin embargo, esos objetos les permitían a los dos atacantes esconder sendas pistolas que sacaron rápidamente al identificar a la víctima y dispararle a muy corta distancia, dejando también a dos heridos.

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Primero lo hizo uno, y cuando el hombre cayó desplomado al suelo, pasó el segundo para rematarlo y tratarse darse a la fuga. Todo quedó captado en las cámaras de seguridad.

La persona asesinada era Carlos Alberto Suástegui Villanueva, un supuesto cabecilla de la banda criminal Los Águilas, facción de Los Choneros, la banda criminal más antigua que opera en Ecuador, cuyo máximo líder era el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar ('Fito'), recapturado en 2025 y extraditado posteriormente a Estados Unidos, donde sigue preso.

Suástegui era considerado por las autoridades ecuatorianas como "de alto riesgo" y "objetivo criminal priorizado". De acuerdo al ministro del Interior, John Reimberg, el asesinado registraba cuatro antecedentes y estuvo preso en dos ocasiones. Fue investigado por delitos como asociación ilícita, asesinato y tenencia de armas no autorizadas.

Los asesinos materiales son dos adolescentes nacidos en los años 2010 y 2011, respectivamente, supuestamente enviados por algún rival de Suástegui para acabar con su vida, debido a una disputa entre bandas criminales.

Tras cumplir con su misión, ambos chicos se dieron a la fuga pero fueron atrapados rápidamente por el personal de seguridad en la zona de estacionamiento de automóviles del aeropuerto y este jueves un juez los envió a un centro de detención de menores, tras ser procesados por el delito de asesinato, lo que reveló una vez más la predilección de las bandas criminales ecuatorianas por reclutar a menores para cometer estas acciones tan riesgosas.