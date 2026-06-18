Ayatolá iraní Mojtaba se refirió sobre el memorando de entendimiento con EE.UU.

Estados Unidos e Irán lograron avanzar hacia un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y alcanzar un acuerdo de paz luego de décadas de enfrentamientos.

Este acuerdo, que ya cuenta con la firma del presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario iraní Masoud Pezeshkia, está basado en un protocolo con 14 puntos. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, también firmó el documento como país mediador.

Mojtaba sucedió en el cargo a su padre, el ayatolá Alí Jamenei. Éste murió durante un bombardeo israelí el primer día de la guerra, el pasado 28 de febrero.

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El rol del presidente iraní

En su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), Mojtaba Jameneí, afirmó que el presidente Trump, buscó la firma del memorando de entendimiento con “desesperación” y que él estaba en contra del acuerdo pero lo aceptó por la insistencia del presidente iraní, Masud Pezeshkian, según un artículo de la agencia EFE.

“Para llegar a esta etapa (la firma del acuerdo), los políticos, movidos por una sincera preocupación y buena voluntad, realizaron grandes esfuerzos; y, por supuesto, fue el presidente estadounidense quien, movido por la desesperación, utilizó todo tipo de argucias para lograrlo”, dijo Jameneí en un comunicado publicado en sus redes sociales.

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Según el periódico y vocero del gobierno iraní el inicio de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz definitivo comenzará mañana en Suiza. La cuestión más delicada es la desnuclearización de Irán.