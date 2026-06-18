Israel mantendrá su ejército en la frontera con Líbano, desde donde opera Hezbolá

El ejército israelí aseguró que seguirá operando en el sur del territorio libanés y “eliminará amenazas” más allá de su llamada “zona de seguridad”, pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y que incluye Líbano.

Tras publicar un mapa de la “zona de seguridad”, que se adentra unos 10 km en territorio libanés, el ejército indicó que sus tropas seguirán desplegadas allí “para eliminar amenazas y reforzar la defensa de los residentes del norte de Israel”.

En un comunicado posterior, un portavoz militar israelí indicó que el ejército “seguirá eliminando amenazas para los soldados de las IDF -fuerzas armadas israelíes- y los civiles del Estado de Israel que se identifiquen más allá de la zona de seguridad”.

Lea más: Israel vulnera el acuerdo entre EE.UU. e Irán con ataque mortal en Líbano

Memorando Irán-EE.UU.

Estados Unidos e Irán estamparon ayer la firma digital de memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades en la guerra en Oriente Medio, que incluye el cese de los combates en todos los frentes, incluido Líbano donde el grupo paramilitar Hezbolá se enfrente al ejército israelí.

Desde el anuncio del acuerdo entre Teherán y Washington, la intensidad de la violencia ha disminuido drásticamente en el sur y el grupo proiraní Hezbolá no ha reivindicado ningún ataque contra Israel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a ello tres personas murieron este jueves en varios ataques israelíes, según la agencia oficial NNA, uno de ellos cuando un “dron enemigo atacó un coche” en la región de Kfar Tebnit.

Lea más: Irán pone en duda celebración de ronda de negociaciones mañana en Suiza con EE.UU.

Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra en marzo al atacar Israel para vengar la muerte del líder supremo de la república islámica, al inicio de la campaña estadounidense-israelí.

Israel respondió con bombardeos en todo Líbano y con una invasión terrestre en el sur, que limita con Israel y lleva tiempo bajo el control de Hezbolá.