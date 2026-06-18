Brasil expresa su "satisfacción" con el acuerdo entre Irán y EE.UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores exhortó a las partes en un comunicado a adherir "estrictamente" a los términos acordados, que prevén la reapertura del estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que pasa alrededor de una quinta parte de la producción petrolera mundial.

Al mismo tiempo, llamó al cese "completo" de las hostilidades en "todos los frentes", incluido en el Líbano, donde Israel lanzó una ofensiva terrestre y aérea contra la milicia Hezbolá.

La Cancillería también expresó su deseo de que las partes sigan participando en negociaciones de "buena fe" para poder llegar a un acuerdo de paz "amplio".

"El diálogo diplomático constituye la única vía para la estabilidad y la seguridad duraderas en Oriente Medio y, en particular, en el estado de Palestina", declaró.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha culpado abiertamente a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de haber causado la guerra y lo ha acusado de creerse el "emperador del mundo".

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Como consecuencia de la subida del precio internacional del petróleo provocada por el conflicto, el Gobierno de Brasil anunció subsidios para evitar que ese aumento llegara al consumidor, cosa que no se ha logrado del todo.

La situación económica y la inflación están en el centro de las preocupaciones de Lula, quien se presenta a la reelección en los comicios del próximo octubre.