Bruselas lanza una guía para enseñar IA responsable en primaria y secundaria

De carácter no vinculante y elaborado con aportaciones de más de 2.000 personas de más de 100 países, define 19 competencias organizadas en torno a cuatro ámbitos: "interactuar con la IA" -reconocerla y evaluar críticamente sus resultados-, "crear" con ella manteniendo la agencia humana, "gestionar" su uso decidiendo cuándo y cómo delegar tareas, y "moldearla" para que refleje valores humanos.

Cada competencia se articula en tres niveles de progresión -básico, intermedio y avanzado- e incluye ejemplos prácticos de actividades para el aula adaptables a distintas asignaturas y contextos.

En su desarrollo participaron expertos internacionales y CodeAI, una ONG educativa fundada en 2013 que promueve la enseñanza de IA con apoyo de Microsoft, Amazon y Google.

"Aunque el 68 % de los adolescentes ya utiliza IA, los sistemas educativos a menudo carecen de los marcos necesarios para integrarla eficazmente en el aprendizaje", señaló la Comisión en un comunicado, que identificó como principales retos "la falta de una definición compartida de alfabetización en IA, una aplicación desigual entre sistemas educativos, conceptos erróneos sobre la IA y una comprensión limitada de las pedagogías eficaces con apoyo de IA".

Según datos recogidos en el texto, el 63 % de los europeos considera que todos deberán ser "alfabetizados en IA" para 2030, y el 81 % cree que todos los docentes deberían estar formados en IA generativa.

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La vicepresidenta ejecutiva de Derechos Sociales, Roxana Mînzatu, afirmó que "la alfabetización en IA es una competencia fundamental para nuestros jóvenes" y que "comprender y utilizar la IA de forma responsable es esencial para la competitividad de Europa, así como para proteger nuestra democracia y cohesión social".

La presentación se inscribe en el Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027 y anticipa el Paquete de Educación que la Comisión prevé presentar a finales de este año.