Casi 2 millones de niños han vuelto a zonas "inhabitables" en Siria desde 2024, alerta ONG

Con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora el próximo sábado, la ONG advirtió de que la magnitud de los retornos podría generar una percepción errónea de que las condiciones en Siria son seguras tras el fin de 14 años de conflicto, lo que podría aumentar a su vez la presión sobre los refugiados sirios para regresar.

De acuerdo con las cifras más recientes de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), unos 953.000 niños figuran entre los más de 1,6 millones de refugiados que han vuelto a Siria desde la transición política iniciada el 8 de diciembre de 2024, lo que constituye el mayor movimiento voluntario de retornados registrado actualmente en el mundo.

A ellos se suman alrededor de 1,02 millones de menores desplazados internos que también han regresado a sus zonas de origen, según estimaciones de Save the Children.

Pese a estos retornos, 15,6 millones de personas, cerca del 70 % de la población siria, continúan necesitando asistencia humanitaria, entre ellas 7,5 millones de niños.

La organización señaló que muchas familias regresan a comunidades donde los sistemas de protección, la infraestructura y los servicios básicos permanecen gravemente deteriorados por años de conflicto, crisis económica y destrucción generalizada.

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Una encuesta realizada por Save the Children a finales de 2025 entre 90 hogares reveló que casi dos tercios de las familias encontraron sus viviendas dañadas o completamente destruidas al regresar, mientras que un porcentaje similar afirmó tener un acceso deficiente al agua potable y al suministro eléctrico.

Los menores también se encuentran expuestos al peligro de los restos explosivos de guerra, ya que según datos de la organización asesora de seguridad INSO, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 los niños representaron el 37 % de las víctimas civiles por artefactos explosivos en Siria y el 28 % de los fallecidos por esta causa.

El director interino de Save the Children en Siria, Jeremy Stoner, afirmó que millones de familias regresan con la esperanza de que sus hijos puedan crecer en paz tras años de guerra, pero alertó que las condiciones actuales siguen siendo insuficientes.

"Ningún niño puede empezar de nuevo cuando no hay electricidad ni agua potable, no hay suficiente comida, no hay escuela ni atención médica, y cuando tienen miedo de salir a la calle porque el suelo está plagado de explosivos", señaló.

Save the Children instó al Gobierno sirio, a los países de acogida, a Naciones Unidas y a los donantes internacionales a priorizar la seguridad, los derechos y la recuperación de la infancia, así como a invertir en el desminado, la restauración de los servicios sanitarios y la educación de los menores retornados.