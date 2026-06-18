Catar celebra como mediador firma de acuerdo de EEUU e Irán para abordar temas pendientes

Así lo señaló el Ministerio de Exteriores catarí en un comunicado, en el que indicó que entre esos asuntos pendientes está "el cese de las operaciones militares y la garantía de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz".

El país del golfo Pérsico, castigado por los ataques iraníes en respuesta a la ofensiva bélica iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, consideró que este pacto "confirma la voluntad de ambas partes de avanzar en la resolución de sus diferencias mediante la negociación y medios pacíficos, y de fomentar las oportunidades para una paz sostenible y el crecimiento económico a nivel regional e internacional".

Este memorando, según Doha, constituye "una base sólida para avanzar a la siguiente etapa de negociaciones entre las partes estadounidense e iraní", y, en este sentido, exhortó "a todas las partes a mantener el espíritu positivo, los esfuerzos constructivos y la coordinación conjunta para garantizar resultados integrales y duraderos".

Está previsto que una delegación catarí participe mañana, viernes, en la reunión entre Estados Unidos, Irán y Pakistán en la localidad alpina de Bürgenstock, un lugar donde, en principio, debían firmar el memorando de entendimiento que ha extendido el alto el fuego entre ambas partes durante sesenta días, tiempo que tendrán para alcanzar un arreglo final a sus diferencias.

Sin embargo, ambas partes decidieron suscribirlo formalmente este miércoles, los iraníes desde Teherán, mientras que el presidente estadounidense lo firmó durante una cena de gala que el presidente francés, Emmanuel Macron, ofreció en su honor en el Palacio de Versalles, en Francia.