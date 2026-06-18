Detenida la madrastra de una niña de 8 años en Portugal al ser sospechosa de su muerte

La Policía Judicial (PJ) precisó en un comunicado que contra la detenida hay "fuertes" indicios de la práctica de los delitos de homicidio y profanación de cadáver.

La investigación de la PJ comenzó este miércoles, cuando se denunció la desaparición de la menor en la localidad de Valpaços, próxima a la frontera con Galicia (España).

Las diligencias realizadas permitieron hallar indicios de que la niña, que residía junto a su progenitor y la supuesta homicida, "habría sido objeto de una agresión violenta, de la cual resultó su muerte, siendo que todo indica que fue por asfixia mecánica".

Durante la investigación lograron identificar a la madrastra como la "presumible autora de los hechos", así como hallar "indicios de su supuesta intervención" en su muerte y abandono del cadáver en una zona forestal en Vila Pouca de Aguiar, a unos 40 kilómetros de distancia de Valpaços.

La detenida será presentada ante la autoridad judicial para que sea interrogada y se le puedan aplicar las medidas cautelares necesarias.