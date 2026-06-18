Díaz-Canel sobre las reformas: “la realidad nos impone cambios urgentes y necesarios”

En un discurso difundido hoy, pero que tuvo lugar ayer miércoles tras concluir un pleno extraordinario para evaluar de urgencia las medidas que prometen descentralizar la economía cubana, Díaz-Canel reconoció que el papel del PCC "no es explicar la crisis" sino "cambiar lo que haya que cambiar".

Las reformas económicas fueron avanzadas el viernes pasado por el propio Díaz-Canel e incluyen la entrada en el sector turístico de "nuevos actores", el fomento de la inversión extranjera directa, cambios para tratar de dinamizar la agricultura, el comercio exterior, y descentralizar la toma de decisiones a fin de dotar de una mayor "autonomía" a empresas estatales y municipios.

Díaz-Canel reiteró además, que estas transformaciones "son para avanzar en la defensa del socialismo, para apoyar y ampliar la justicia social, para crear riqueza económica y distribuirla con equidad".

Aunque el Gobierno cubano no ha vinculado las reformas a la negociación con EE.UU.; Washington sí presiona a La Habana para que introduzca reformas económicas y políticas.

El presidente cubano reconoció que se trata de "una agenda económica y social de emergencia", y que incluye medidas que forman parte del programa del Gobierno cubano y de otras políticas aprobadas por el PCC, "junto a decisiones que no pueden seguir esperando".

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"Algunas no tendrán consenso absoluto, pero son impostergables", puntualizó.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética y agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU. Además, la actual Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, aprobó una Orden Ejecutiva este 1 de mayo que sanciona a las empresas que mantienen negocios con el Estado cubano.

La economía estatal está casi en su totalidad paralizada y se estima que se va a contraer al menos un 6,5 % este ejercicio, a lo que habría que sumar una caída acumulada de más del 15 % entre 2020 y 2025.

Díaz-Canel recalcó que este tiempo "exige transformar, producir más, destrabar más, escuchar más, decidir mejor y rendir cuentas”.

El siguiente paso legal de las reformas es su aprobación en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), a la que se ha convocado también de manera extraordinaria para este jueves. Este cuerpo legislativo acostumbra a ratificar por unanimidad las propuestas que le llegan.