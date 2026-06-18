Director de la OIEA dice que acuerdo EEUU-Irán abre camino para el trabajo técnico

En una rueda de prensa en Ginebra, el responsable de la agencia de la ONU a cargo de las inspecciones de instalaciones nucleares en Irán sostuvo que el acuerdo plantea "varias alternativas" y que ahora es un momento de "circunspección" y de no formular comentarios que van por delante de los hechos.

"Ahora el trabajo técnico es pasar de principios generales a pasos concretos a seguir", señaló.

Explicó que en las primeras conversaciones que los expertos del organismo tengan con las partes se definirá "lo que necesitamos ver, a qué lugares debemos tener acceso".

Grossi, diplomático argentino y que es candidato a secretario general de la ONU, indicó que ahora corresponderá a su organismo reunirse con los representantes que Estados Unidos e Irán designen para determinar cuáles serán los próximos pasos.

El memorando de entendimiento, de 14 puntos, extiende el alto el fuego durante sesenta días, tiempo que ambas partes tendrán para alcanzar un arreglo final a sus diferencias, en el centro de las cuales está el programa nuclear que Irán defiende como un derecho y que asegura tiene fines únicamente civiles, mientras que Estados Unidos, Israel y el resto de Occidente creen que puede tener objetivos militares.

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Grossi, quien se encuentra en Ginebra para ofrecer una conferencia en una prestigiosa institución académica que ya estaba prevista, sostuvo que el acuerdo firmado reconoce el "rol indispensable de la OIEA", que -aclaró- nunca ha cortado el contacto con Irán, aunque el nivel de trabajo técnico que se le permite realizar en este país "está por debajo de lo que debería ser".

Precisó que los expertos del organismo "realizan ciertas inspecciones" en Irán, pero no necesariamente en todos los lugares y al nivel que consideran necesario.

El director de la OIEA dijo también que quizás participe mañana en Bürgenstock (Suiza) en una reunión que habría entre delegaciones de Irán y EE.UU, aunque este encuentro no está confirmado del todo.

Anotó que la etapa técnica que se abre para la implementación de este acuerdo parte de la base de que "todos actúan de buena fe y quieren que esto tenga éxito".