El expresidente Álvaro Uribe es citado a indagatoria por dos masacres de paramilitares

"De mis abogados: 'Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja (sic)", escribió Uribe en X.

Uribe agregó que también deberá comparecer para hablar del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en Medellín en 1998, y por algo relacionado con la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia del exmandatario, sin dar más detalles.

La matanza de La Granja dejó en 1996 cuatro personas muertas y decenas de desplazados, y al año siguiente fue perpetrada la de El Aro, con 15 víctimas mortales.

La Fiscalía General ya anunció en 2015 que investigaría a Uribe por su posible implicación en la masacre de El Aro puesto que varios testigos afirmaron haber visto un helicóptero de la Gobernación de Antioquia, que realizaba vigilancia mientras los paramilitares perpetraban la masacre, y en esos años el político era el gobernador.

Jesús María Valle, entre tanto, fue un abogado defensor de los derechos humanos en una de las etapas de más duras de violencia del conflicto armado colombiano y presidió el Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, pese a haber recibido varias amenazas de muerte.

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El abogado fue asesinado el 27 de febrero de 1998 por sicarios de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tras denunciar la inacción de las autoridades para evitar las masacres de La Granja y el Aro.

A principios de este mes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 28 años y tres meses de prisión contra el ganadero Santiago Uribe, hermano del expresidente, por crear y financiar el grupo paramilitar Los doce apóstoles.

La Corte ratificó que el hermano del expresidente cometió los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambos agravados, al participar en la conformación de Los doce apóstoles, un grupo paramilitar que nació en Yarumal (Antioquia), y también de estar implicado en el asesinato en 1994 en esa población de un hombre identificado como Camilo Barrientos.

Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente, luego de que una jueza de Bogotá lo hallara culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el llamado 'juicio del siglo', un caso que él mismo inició en 2012 contra el hoy candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió en octubre pasado en segunda instancia al exmandatario, al fallar a su favor la apelación que hizo su defensa por la condena de 12 años de cárcel.