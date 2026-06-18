El Kospi surcoreano sube un 2,75 % a la apertura por el auge de las tecnológicas

Tras la primera media hora de operaciones, el indicador avanzaba 249,48 puntos, hasta las 9.313,32 unidades. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, caía por su parte un 1,51 %, o 15,13 puntos, hasta las 985,8 unidades.

La subida del parqué surcoreano sigue a las ganancias en Wall Street la víspera, que cerró con el auge de tecnológicas como Nvidia y Micron Technology, y la firma entre Irán y EE.UU. de un acuerdo para dar por terminado el conflicto que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.

El gigante surcoreano de los chips de memoria Samsung Electronics aumentaba un 1,93 %, y su rival SK hynix hacía lo propio con una subida de casi el 5 %.

En el sector automotriz, el fabricante de vehículos Hyundai Motor subía un 0,17 % mientras que su empresa hermana Kia caía un 0,19 %.

En construcción naval, HD Hyundai Heavy se precipitaba un 1,75 % y Hanwha Ocean también se encontraba a la baja con un 0,4 %.

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El principal fabricante de baterías LG Energy Solution crecía un 4,88 %, y en el sector de la defensa Hanwha Aerospace se dejaba un 3,36 %.