El petróleo de Texas baja de los 75 dólares, atento al acuerdo entre EE. UU. e Irán

A las 09.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en EE.UU., restaban 1,83 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del petróleo observa atento el desarrollo del pacto entre Washington y Teherán que está previsto que firmen oficialmente este viernes en la ciudad suiza de Bürgenstock.

Aun así, el presidente de EE.UU., Donald Trump, no descartó volver a bombardear "si no se comportan".

En el texto divulgado por Washington, los dos países acuerdan poner fin a las hostilidades, reabrir el estrecho de Ormuz y organizar dos meses para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones a la República Islámica.

Pese al optimismo por el acuerdo, los inversores siguen preocupados por las reservas de petróleo, después de que se liberaran millones de barriles para paliar los efectos del cierre del estrecho de Ormuz.

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La Agencia Internacional de Energía (AIE) recortó en otros 700.000 barriles diarios sus previsiones sobre el consumo mundial de petróleo para este año y advirtió de que la industria petrolera tardará meses en recuperarse.

"Los riesgos al alza relacionados con la oferta, junto con las sólidas tendencias de demanda de los consumidores, están contrarrestando el argumento bajista sobre el petróleo, que podría ser excesivamente optimista", explicó Tom Essaye en su informe Seven Report.