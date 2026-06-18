El rey de España se reunirá con Sheinbaum en Ciudad de México el próximo 25 de junio

El encuentro visibilizará el acercamiento entre ambos países tras las tensiones diplomáticas por la solicitud del Gobierno mexicano de que la Corona española ofreciera una disculpa por la conquista de América.

Según la Casa Real, Felipe VI, atendiendo a una invitación de Sheinbaum, hará una escala en Ciudad de México de camino a Guadalajara para asistir al partido del Mundial de Fútbol que disputarán la selección española y la de Uruguay el viernes 26 de junio. El encuentro bilateral será en el Palacio Nacional y el rey proseguirá viaje después.

La Casa Real enmarcó el viaje en "un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales" de España y México.

En este desplazamiento a México lo acompañarán el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

La presidenta mexicana ya había anunciado el pasado día 8 la posibilidad de mantener esta reunión con motivo del traslado del rey de España a México para ver a la selección española en su encuentro contra Uruguay de la fase de grupos del Mundial.

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En los últimos meses las relaciones entre ambos países se fueron estabilizando tras la tensión diplomática que se vivió después de que Sheinbaum decidió, en octubre de 2024, no invitar a su investidura presidencial al rey de España.

La mandataria lo justificó por la negativa a contestar a la carta de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, en la que reclamaba un reconocimiento desde España de los abusos en la conquista.

Pero en los últimos meses se sucedieron gestos de acercamiento. En febrero, Sheinbaum invitó a Felipe VI a asistir al mundial de fútbol con una carta que destacaba que esta competición era "una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España".

La casa real española recibió "con agrado" esa invitación personal al monarca a visitar México en el contexto "relación fraternal" de amistad entre los dos países.

En marzo, el Felipe VI reconoció en una exposición en Madrid, 'La mujer en el México indígena', que hubo "mucho abuso" en la conquista de América. Añadió que, cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, "obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos", aunque indicó que deben conocerse en su justo contexto.

La presidenta Sheinbaum lo valoró como un "gesto de acercamiento" del jefe de Estado español.

Además, la mandataria mexicana viajó en abril a Barcelona para participar en una cumbre de líderes de la izquierda encabezada por el jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez.