España pagará 2,5 millones de euros a un encarcelado que fue confundido con un violador

El TS anuló en 2023 la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que condenó en 1992 a 24 años de prisión por dos delitos de violación y dos faltas de lesiones a Ahmed Tommouhi, de nacionalidad marroquí, que había sido encarcelado provisionalmente en 1991.

El alto tribunal revisó la sentencia inicial y valoró informes periciales que mostraban que el semen encontrado en una prenda íntima de una mujer agredida sexualmente no se correspondía con los marcadores genéticos del condenado.

En la condena anulada, la prueba pericial exculpatoria, que existía, no se tuvo en cuenta por circunstancias procesales, al no comparecer los peritos en el juicio oral.

El hombre nunca pidió el indulto porque siempre negó ser autor de los delitos y buscó, en cambio, que los jueces revisasen su caso.

Al estimar el Supremo su recurso de revisión y absolverlo, Tommouhi pidió al Estado una indemnización. Había quedado en libertad condicional el 18 de septiembre de 2006.

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El Ministerio de Justicia denegó la petición, pero el TS finalmente se la ha concedido y revoca así la decisión tomada previamente por la Audiencia Nacional. La cuantía decidida, no obstante es menor a los 3,6 millones de euros que reclamaba.

A la hora de fijar la compensación, el TS estima la "extrema gravedad" del caso por el tiempo transcurrido en prisión, y considera que la cantidad fijada es "adecuada para resarcir, de forma razonable y proporcionada, el daño moral y patrimonial causado".