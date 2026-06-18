España tiene un déficit de vivendas de 750.000 unidades, el doble que Italia

La entidad subraya que España creó 240.000 nuevos hogares en ese periodo, pero el crecimiento de la demanda residencial contrasta con la reducción del 9 % en el incremento bruto del parque de viviendas, pues en 2025 se terminaron 92.000 nuevas viviendas.

El déficit acumulado de viviendas fue sensiblemente mayor en España (3,7 %), frente al 1,5 % de Italia o a la situación de equilibrio de Francia. Alemania fue la única gran economía euroepa en la que durante este período la producción de viviendas aumentó más que la creación de hogares.

Según explicó el director general de Economía del Banco de España, David López Salido, en España hay un "déficit sustancial" de vivienda que va a seguir aumentando por la evolución demográfica y el ritmo de creación de hogares, mientras se mantienen las restricciones en la oferta.

El informe recoge que el auge de la demanda de vivienda residencial no se acompaña de una aceleración en los desarrollos de suelo o en la gestión urbanística.

La capacidad del parque de viviendas actualmente construido es reducida en las provincias donde se concentra la actividad económica, con ratios de disponibilidad máxima del 14 % en las cinco provincias que presentan una menor holgura en la disponibilidad de viviendas, como son Madrid (centro), Barcelona (noreste) y las tres del País Vasco (norte).

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Un situación, según el Banco de España, que puede impactar en la movilidad laboral y las necesidades de mano de obra.

El informe también señala que solo una de cada 65 viviendas en España es pública, lo que equivale al 1,5 % del parque, y sitúa al país a la cola de Europa, muy lejos del peso que representa en Países Bajos (34 %), Austria (23,6 ), Dinamarca (21,5 %) o Reino Unido (16,4 %).

A las dificultades para comprar una vivienda, se añade el alto coste de los alquileres, por lo que en las grandes ciudades, los hogares en alquiler necesitarían 10 años de su renta neta para adquirir una vivienda, lo que reduce el peso relativo de las compras por parte de los jóvenes en las dos últimas décadas.

Y en general, los jóvenes y los nacidos fuera de España necesitarían 7,5 años, mientras que en comparación, el promedio de todos los hogares se sitúa en 4 años, según el informe.

Por otro lado, el informe detalla que las compras de vivienda por parte de ciudadanos no residentes entre 2021 y 2025 supusieron el 7,4 % del total, datos superiores a los del 'boom' de 2007 -cuando eran el 3,8 %- pero lejos del 11,5 % de 2013, en un contexto de caída de la demanda residencial.

Aun así, estas adquisiciones tienen una gran relevancia en zonas de la costa mediterránea y las islas, tanto Baleares (Mediterráneo) como Canarias (Atlántico).

En las provincias de Madrid y Barcelona, el peso relativo de estas adquisiciones fue muy inferior, con el 1,6 % y el 2,2 % de las operaciones, respectivamente.

El informe recoge que las regulaciones que limitan el uso turístico de la vivienda pueden contener la demanda en zonas con problemas de acceso a la vivienda, pero también reducen la actividad de otros sectores económicos.

Las viviendas turísticas son un 1,5 % del parque total de la vivienda, "si bien su peso relativo alcanza cuotas en torno al 10 % en el conjunto del mercado del alquiler".