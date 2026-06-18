Exteriores israelí corta lazos con Kallas por comparar trato a palestinos con el apartheid

"Como ministro de Exteriores del Estado de Israel, no tengo otra opción que cortar todo contacto con la señora Kallas hasta que se retracte del libelo de sangre dirigido al único Estado judío del mundo, que es además la única democracia de Oriente Medio", escribió Saar en la red social X.

El líder de la diplomacia israelí basó esta afirmación en una publicación del medio Euractiv, según el cual la diplomática hizo esta comparación en una serie de reuniones a puerta cerrada durante una visita a México.

"La señora Kallas, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Política de Seguridad, ha estado actuando durante una temporada de forma obsesiva y con una flagrante injusticia hacia el Estado de Israel", comienza el mensaje de Saar.

El ministro la acusa de no haber negado, aclarado o dado respuesta por estas afirmaciones, alegando que la única solución posible es cortar lazos con ella: "Y eso es lo que estoy haciendo", concluye el mensaje en redes sociales.

Euractiv recoge que Kallas comparó el trato de Israel a los palestinos con el apartheid en Sudáfrica en la década de 1990 y, según algunos funcionarios presentes en dichas reuniones, explicó haberse sentido "conmovida" tras una visita al museo al respecto en Johannesburgo.

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Kallas visitó Israel y el territorio palestino de Cisjordania en marzo de 2025, manteniendo una posición crítica con la ofensiva israelí en Gaza, pero también reivindicando el derecho de Israel a la autodefensa.

Naciones Unidas y Organizaciones como Amnistía Internacional han comparado el trato a la población palestina con el apartheid sudafricano, encontrándose tanto Gaza como Cisjordania amuralladas para permanecer separadas del territorio de Israel, que controla los movimientos de la población y cuenta con una fuerte presencia militar en estos territorios.

En el caso de Cisjordania, la ONU puntualizó en un informe de enero que entre estas similitudes se encuentra cómo Israel aplica dos sistemas legales distintos a la población, dando un trato desigual a sus colonos (que residen en violación del derecho internacional en el enclave) y los palestinos.