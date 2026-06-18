FundéuRAE: “trillionaire” es “billonario”, mejor que “trillonario”

Sin embargo, con motivo de las noticias sobre la fortuna de Elon Musk, se han podido ver frases como las siguientes: “Las acciones de SpaceX se disparan en su debut y convierten a Elon Musk en el primer trillonario”, “¿Nace una nueva generación de trillonarios tecnológicos?” o “La trayectoria de Musk, desde multimillonario hasta trillonario, ha tenido sus altibajos”.

Aunque sean similares en su grafía, no resulta recomendable traducir de modo automático el término inglés “trillion” como “trillón”, pues en el español general se trata de cantidades muy diferentes: “one trillion” es un uno seguido de doce ceros (1 000 000 000 000), esto es, un millón de millones o simplemente un billón, mientras que “un trillón” es un uno seguido de dieciocho ceros (1 000 000 000 000 000 000), es decir, un millón de billones.

Si bien en el español de Estados Unidos no es infrecuente que “trillón” equivalga a ”billón”, el “Diccionario panhispánico de dudas” desaconseja este uso.

Así, en los ejemplos anteriores lo más adecuado habría sido escribir “Las acciones de SpaceX se disparan en su debut y convierten a Elon Musk en el primer billonario”, “¿Nace una nueva generación de billonarios tecnológicos?” y “La trayectoria de Musk, desde multimillonario hasta billonario, ha tenido sus altibajos”.

Se recuerda, además, que el inglés “billion” tiene como equivalente en español general “mil millones” (1 000 000 000), y en consecuencia lo que en inglés se conoce como “billionaire” es un “milmillonario”.

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