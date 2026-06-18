Japón advierte de "medidas decisivas" ante la devaluación del yen

"Estamos listos para tomar medidas decisivas si se producen movimientos especulativos", afirmó Katayama en una rueda de prensa, después de que el Banco de Japón (BoJ) subiera el martes al 1 % los tipos de interés de referencia a corto plazo, el nivel más alto en más de tres décadas.

La divisa japonesa se intercambiaba a la apertura de la Bolsa de Tokio en 161,10 unidades por dólar, aunque llegó a negociarse brevemente durante la jornada bursátil en Nueva York en torno a los 161,80 yenes por dólar, según el diario económico japonés Nikkei.

La caída del yen responde a las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) estadounidense apueste por subir en los próximos meses los tipos de interés, que mantuvo el miércoles sin cambios en una horquilla de entre el 3,5 y el 3,75 %, y publicó también su informe trimestral de proyecciones económicas.

La moneda nipona ha borrado las ganancias obtenidas tras la intervención en el mercado de divisas entre abril y mayo por el Gobierno de la primera ministra, Sanae Takaichi, y el Banco de Japón, desatando especulaciones sobre nuevas medidas.

Estas operaciones de estabilización ascendieron a 11,73 billones de yenes (unos 63.000 millones de euros), según anunció a finales del pasado mes el Ministerio de Finanzas japonés, provocando una apreciación de la divisa japonesa desde las 160 unidades por dólar hasta las 155 durante los primeros días del mes de mayo.