La cifra de muertos en el Líbano supera los 3.900 desde el inicio de la ofensiva israelí

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública libanés, dijo en un comunicado que "el balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 18 de junio es el siguiente: 3.912 muertos y 11.873 heridos".

La cifra de fallecidos por ataques israelíes se elevó en 28 respecto a la jornada anterior, mientras que la de heridos subió en 17, según los datos del citado organismo.

Durante este periodo de tiempo, 17 hospitales resultaron afectados por ataques israelíes y tres de ellos tuvieron que cerrar sus servicios ante la magnitud de los destrozos ocasionados.

De acuerdo con el balance, el personal sanitario sufrió un total de 172 ataques, en los que 133 perdieron la vida y otros 402 resultaron heridos de diversa consideración.

Este informe de situación llega en la misma jornada en la que entró en vigor el memorando de entendimiento firmado digitalmente por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, y que extiende el cese de acciones militares al Líbano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a ello, Israel anunció su rechazo de abandonar sus posiciones en el sur del país y de detener sus operaciones contra sus objetivos, aspectos que Irán ya ha advertido que invalidarían el acuerdo y supondrían una continuación del conflicto.