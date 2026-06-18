La Operación Atalanta de la UE ha intervenido en 571 actos de piratería desde su creación

El máximo responsable de la operación europea encargada de la seguridad marítima en el Índico, el vicealmirante español Ignacio Villanueva, dio a conocer estos datos durante su participación hoy en la Zona Franca de Vigo, en el noroeste de España, en una conferencia sobre la misión, que encabeza desde 2023.

Villanueva recordó que en 2008 había cerca de 150 ataques piratas anuales a los buques que circulaban por la zona, frente a las costas de Somalia, que en 2013 pasaron prácticamente a cero y que volvieron a resurgir en 2023, tras lo que experimentan ahora un aumento, con tres barcos secuestrados actualmente.

"Están surgiendo otra vez por la imposibilidad del Gobierno de Somalia para ejercer su soberanía en el mar", indicó el vicealmirante, que dirige un equipo de 120 personas en el cuartel general de Rota (sur de España), la mitad de nacionalidad española, y supervisa una fuerza total de 550 que trabajan en la operación.

Atalanta no solo desbarata las operaciones de piratería, sino que también recoge pruebas y evidencias para presentar a la fiscalía de Seychelles, Estado al que entregan habitualmente a los piratas, si ningún otro país reclama la jurisdicción.

El vicealmirante relató que las laboras de la Operación Atalanta han ido aumentando desde 2008 y que actualmente, además de la lucha contra la piratería, protege a los barcos del Programa Mundial de Alimentos (PAM) de la ONU, lucha contra el contrabando de armas y drogas, y controla la pesca irregular no declarada.

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Asimismo, vigila a la llamada "flota fantasma" rusa, aprovecha sinergias con otras misiones de la UE y mantiene una "crucial" presencia europea estratégica en la zona, añadió.

Respecto a la seguridad de los barcos del PAM, señaló que en 2025 Atalanta protegió a 28 buques, permitiendo con ello la entrega de más de 3,8 millones de toneladas de alimentos a Somalia, y que, desde su creación, la operación ha protegido a cerca de 2.000 embarcaciones del programa de Naciones Unidas en la región.

En cuanto al contrabando de drogas y de armas, explicó que no pueden "actuar de forma ejecutiva", ya que no pueden capturar o entregar a los delincuentes, pero sí realiza funciones de detección, vigilancia e informe.

Lo mismo ocurre con las actividades de los buques de la "flota fantasma" rusa, que asegura que el Kremlin "usa para vender combustible y financiar la guerra"; y con su labor contra la pesca ilegal no declarada.

La flota industrial china y la ilegal somalí "son las más activas" y "pescan a menudo y arrastran tan cerca como a 1,5 millas náuticas de la costa", junto a otras flotas como la yemení o la iraní, afirmó el español. "Somalia nos requiere una postura más activa que simplemente la de informar, reportar y fotografiar", apuntó.