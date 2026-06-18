La RD del Congo supera la barrera de los 200 muertos confirmados por el brote del ébola

El jefe interino de las Divisiones de Preparación y Respuesta ante Emergencias de la agencia, Wessam Mankoula, precisó en una rueda de prensa virtual que los fallecidos se encuentran incluidos en los 875 casos confirmados por la epidemia, declarada en el este de ese país el pasado 15 de mayo.

Mankoula también indicó que la tasa de letalidad se sitúa en el 23 %, mientras que 67 pacientes infectados lograron recuperarse de la enfermedad.

Además, recordó que la provincia oriental de Ituri "sigue siendo" el epicentro de la epidemia, pues concentra el 91 % de los casos y el 78 % de las muertes registradas en el país, aunque el virus también se extendió a las provincias vecinas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Sin embargo, Mankoula mostró su preocupación por la situación en la provincia de Kivu del Norte, donde el actual conflicto entre el Ejército y grupos rebeldes hace que el territorio sea "inaccesible" para la mayoría de los equipos de respuesta.

"Estamos observando una alta tasa de letalidad en Kivu del Norte, y la más baja de las tres provincias cuando hablamos de la tasa de rastreo de contactos", declaró.

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El número de casos y de muertes hace que se trate de la "tercera" peor epidemia de ébola de la historia, según Mankoula.

El actual brote tan solo está por detrás de la epidemia que ocurrió en África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó 11.000 muertos y 28.000 contagios; y otra que golpeó el este congoleño entre 2018 y 2020, que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

"Ya estamos en el primer mes y ocupamos el tercer lugar en cuanto al número total de casos y fallecimientos reportados durante este brote. Desde la semana pasada, el número de casos ha aumentado un 38 %", añadió.

La epidemia se ha propagado a la vecina Uganda, donde se han detectado 19 contagios confirmados, incluidos 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la salud (OMS), que considera "alto" el riesgo del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cree que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote y calificó la epidemia el 17 de mayo pasado como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

Los CDC de África y la OMS lanzaron el pasado 5 de junio un plan de respuesta con el objetivo de recaudar 518 millones de dólares (unos 447 millones de euros) para apoyar a los países africanos.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.