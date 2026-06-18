Las navieras piden que un organismo internacional coordine el tránsito por Ormuz

"BIMCO espera que se establezca pronto un organismo internacional de coordinación para facilitar el tránsito", señaló en un comunicado el jefe de Seguridad de este consejo, Jakob Larsen, que instó a los armadores a esperar a que se "clarifique" la situación para evitar "serios riesgos".

Larsen destacó que continúan existiendo riesgos de seguridad "significativos" y recordó que la parte central del estrecho está minada y no es navegable, y que sólo las zonas de tráfico costero junto a Omán e Irán no tienen minas.

"A pesar de la firma del acuerdo de alto el fuego, creemos que la situación de seguridad para la industria naviera todavía es volátil. Aún consideramos arriesgado que los barcos comiencen a transitar por el riesgo de congestión e incidentes de navegación en las zonas costeras", apuntó Larsen.

Estados Unidos e Irán anunciaron el domingo un memorando de entendimiento, firmado digitalmente la víspera, que contempla el cese de hostilidades y la reapertura de Ormuz, paso marítimo por el que transitaba aproximadamente el 20 % del petróleo mundial antes del conflicto.

Ese memorando plantea no obstante varias cuestiones y no ofrece información suficiente sobre aspectos claves como rutas seguras, medidas para separar el tráfico, secuenciación de los barcos que abandonen el golfo Pérsico y procedimientos de informe, seguridad, protección naval y respuestas de emergencia, afirmó Larsen.

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"El siguiente paso para los armadores es que se reafirme no sólo que se permite el tránsito en el estrecho de Ormuz, sino también que es seguro. Los barcos atrapados en el golfo Pérsico están interesados en salir tan pronto como sea seguro, pero debe hacerse de forma coordinada", señaló el jefe de Seguridad de BIMCO, organización que según estimaciones propias representa al 60 % de la flota mercante global.

El analista de marina mercante de BIMCO Niels Rasmussen señaló en el mismo comunicado que una vez se haya garantizado el paso seguro, los servicios de transporte marítimo podría volver a los niveles anteriores a la guerra en dos meses, aunque recuperar los volúmenes de carga podría llevar más tiempo.

"El daño causado a la producción de gas en Ras Laffan en Catar y al complejo en los Emiratos Árabes Unidos retrasará la recuperación de los cargamentos de gas natural licuado (GNL) y también impactará la producción y exportación de fertilizantes", apuntó Rasmussen.

Varias de las principales navieras mundiales como la danesa Maersk, la alemana Hapag-Lloyd o la japonesa Mitsui OSK se han mostrado cautas a la hora de reanudar el tránsito en la zona hasta que esté garantizada la seguridad.

La guerra comenzó tras una ofensiva de Estados Unidos e Israel que mató al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y desencadenó una escalada regional que incluyó ataques iraníes contra Israel y contra países que albergan bases estadounidenses, además del cierre de Ormuz.