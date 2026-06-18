León XIV aprueba la beatificación de 20 religiosos asesinados en Baleares en Guerra Civil

El pontífice ha autorizado al reconocimiento del "martirio" durante una audiencia con el prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, Marcello Semeraro, según ha informado este jueves la Santa Sede.

El papa ha reconocido que todos ellos fueron asesinados "por odio a la fe" y en un escenario de "persecución".

En la biografía publicada en la pagina web del Dicasterio se explica que estos sacerdotes eran "casi la mitad del clero local en aquel momento, 53 sacerdotes, hombres dedicados al cuidado de las almas, profesores de seminario y párrocos, estimados por la población".

Sobre Juan Torres Torres, que encabeza la causa de beatificación, explican que "era también el más joven del grupo" y que "fue ordenado sacerdote el 6 de junio de 1936, apenas dos meses antes de su muerte. Nombrado rector de una parroquia en la isla de Formentera, se mantuvo al margen de toda cuestión política y no perteneció a ninguno de los grupos opositores".

En el proceso a la santidad de una persona, la declaración de "martirio" es decisiva para la beatificación ya que no requiere el reconocimiento de un milagro.