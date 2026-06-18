Ministro israelí se enfrenta a Kallas en redes sociales y le exige que se retracte

Saar y Kallas entraron este jueves en un cruce de mensaje en esta red social que comenzó con la comunicación del ministro israelí de que cortaba lazos con ella tras acusarla de haber comparado el trato que da Israel a los palestinos en Gaza y Cisjordania con el apartheid de Sudáfrica.

El jefe de la diplomacia israelí basó esta afirmación en una publicación del medio Euractiv, según el cual la diplomática europea hizo esta comparación en una serie de reuniones a puerta cerrada durante una visita a México.

Tras el anuncio de Saar, Kallas apeló en la misma red social al "diálogo" cuando surgen "diferencias" y agregó que "la UE siempre está comprometida con una relación constructiva con Israel".

En contestación a esta publicación, el ministro israelí le reprocha en un nuevo mensaje que, en sus palabras en X, Kallas "se abstiene de negar o condenar lo que se le atribuye y se ha publicado públicamente". "Eso habla por sí solo", añade.

"Las declaraciones que se le atribuyen en el asunto del 'apartheid' no reflejan la posición de la Unión Europea. El asunto es simple: si efectivamente dijo esas cosas infames y difamatorias, defiéndalas. Si no las dijo, niéguelas", afirma Saar.

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Y concluye que "mientras esta nube no se disipe", su decisión "se mantendrá firme".

Euractiv recoge que Kallas comparó el trato de Israel a los palestinos con el apartheid en Sudáfrica en la década de 1990 y, según algunos funcionarios presentes en dichas reuniones, explicó haberse sentido "conmovida" tras una visita al museo al respecto en Johannesburgo.

El portavoz de Exteriores de la Comisión, Anouar El Anouni, ni desmintió ni aclaró hoy en rueda de prensas si Kallas había efectivamente hecho ese comentario sobre el apartheid, comparación que han usado antes Naciones Unidas y organizaciones como Amnistía Internacional en lo relativo al trato de Israel a la población palestina.